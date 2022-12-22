Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.

Так, россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов.

В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали. В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.

В свою очередь в Красногригорьевской общине один дом разрушен, еще 20 - изуродованы. Побиты с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередачи.

19 декабря оккупанты обстреляли Днепропетровщину: выпустили более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Украинская ПВО сбила два "шахеда".

В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам. Рашисты поразили десяток домов, газопровод и линии электропередачи. А днем еще раз обстреляли Никопольский район. В результате избит газопровод и изуродованные дома.

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