Враг всю ночь бил по Никопольщине: пострадала 8-летняя девочка, изуродованы 40 домов и 6 линий электропередачи
В ночь на 22 декабря вражеские войска совершили 8 обстрелов из "ураганов", "градов" и тяжелой артиллерии по территории Днепропетровщины. В результате таких действий россиян есть значительные повреждения в области
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграмме.
Так, россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов.
В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали. В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.
В свою очередь в Красногригорьевской общине один дом разрушен, еще 20 - изуродованы. Побиты с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередачи.
- 19 декабря оккупанты обстреляли Днепропетровщину: выпустили более 60 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Украинская ПВО сбила два "шахеда".
- В ночь на 21 декабря оккупанты снова обстреляли Никопольский район: войска РФ били из "градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам. Рашисты поразили десяток домов, газопровод и линии электропередачи. А днем еще раз обстреляли Никопольский район. В результате избит газопровод и изуродованные дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 41.24Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное