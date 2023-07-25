Враг все чаще не доезжает по железной дороге до Мелитополя, - Федоров

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В последние дни враг полностью перекрывает движение по железной дороге из временно оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно эту прямую линию оккупанты использовали для перекидывания как вооружения, так и боеприпасов. Также, что крайне важно, захватчик этой железной дорогой вывозил наше украинское зерно и вывозил наше украинское зерно и железную руду из Васильевского района. Можно сказать, что сегодня железная дорога изредка работает", – рассказал городской голова Мелитополя.

Иван Федоров объяснил, что железной дороге мешает работать то, что время от времени что-то происходит то в Мелитопольском депо, то на железнодорожных путепроводах, непосредственно соединяющих Мелитополь с Крымом.

"Зачастую сегодня происходит то, что враг не доезжает поездами в Мелитополь. Скорее он разгружается по меньшей мере в Акимовке или же в районе Геническа", - сказал Федоров.