Враг возобновил штурм Соледара: россияне наступают буквально по трупам своих солдат, - Маляр
После неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области враг возобновил мощный штурм города
Об этом в telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и приступил к мощному штурму", - отмечается в сообщении.
В частности, сообщается, что враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".
"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", - Маляр.
По ее словам, ВСУ мужественно защищают каждый метр родной земли.
"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - подчеркнула Маляр.
- 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся , а туда будут переброшены дополнительные подразделения.
- Генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине.
- Лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что ночью вблизи Бахмута произошло несколько вражеских пехотных штурмов.
- 9 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара .
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