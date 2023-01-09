Враг возобновил штурм Соледара: россияне наступают буквально по трупам своих солдат, - Маляр

Об этом в telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, возобновил потери, перебросил дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и приступил к мощному штурму", - отмечается в сообщении.

В частности, сообщается, что враг задействовал большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов "вагнеровцев".

"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", - Маляр.

По ее словам, ВСУ мужественно защищают каждый метр родной земли.

"Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты", - подчеркнула Маляр.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соледар и Бахмут держатся , а туда будут переброшены дополнительные подразделения.

Генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях обороняющихся войск в районе Бахмута и Соледара на Донетчине.

Лейтенант, командир роты батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Евгений Оропай отметил, что ночью вблизи Бахмута произошло несколько вражеских пехотных штурмов.

9 января военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что противник увеличил плотность войск в районе Соледара .

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