Враг вел наступательный бой у села Уды на Харьковщине, ударил из авиации по Гусаровке, - Генштаб ВСУ
В Харьковском направлении войска РФ продолжают обстреливать населенные пункты. Вели наступательный бой у села Уды
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны", - говорится в сообщении.
На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.
Также противник вел наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения ВСУ отошел.
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