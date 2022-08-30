Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

Также противник вел наступательный бой с целью улучшения тактического положения в районе населенного пункта Уды, после огневого поражения ВСУ отошел.

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