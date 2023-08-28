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Обновлено

Враг вел наступательные действия в районах Клещиевки и Новоегоровки, все безуспешно, - Генштаб

28 августа, 2023 понедельник
08:20
Война с Россией

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении, а также сдерживают наступление россиян возле Марьинки

Об этом в утренней сводке 28 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

В течение суток на фронте произошло 34 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Окипа Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина, Гремяч, Камень Черниговской области; Ходыно, Константиновка, Турья, Новодмитровка, Грабовское, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Красное, Огирцево, Бударки, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Надии и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Дворичная, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Бахмут, Часов Яр, Николаевка, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Российские террористы нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Острое, Марьинка, Екатериновка, Парасковеевка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты, как Богоявленко, Шахтерское, Времовка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Чаривное, Щербаки, Степное, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Берислав, Николаевка, Львове, Молодежное, Днепровск и Берегово Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россия нанесла 11 ракетных и 48 авиационных ударов по Украине в течение суток

27 августа противник нанес очередной ракетный удар по территории Украины. Противовоздушной обороной были уничтожены 4 крылатых ракеты.

Всего в сутки враг нанес 11 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Силы обороны поразили склад боеприпасов, 2 станции РЭБ и 4 артсредства на огневых позициях захватчиков.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам россиян.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

  • За сутки украинские защитники ликвидировали 78 оккупантов и еще 17 - взяли в плен. В то же время ВСУ уничтожили 32 единицы военной техники врага.
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