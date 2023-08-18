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Обновлено

Враг вел безуспешные наступательные действия на 4 направлениях, хотел восстановить утраченное положение у Урожайного и Новодаровки

18 августа, 2023 пятница
08:07
Война с Россией

Россияне в течение 17 августа безуспешно совершали наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях

Об этом в утренней сводке 18 августа отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 33 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российским войском.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Вильчики, Николаевское Черниговской области; Покровка, Новодмитровка, Рясное Сумской области и Охримовка, Малая Волчья, Бударки, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области.

Нанесли авиационные удары в районах Петропавловки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Дворичная, Купянск, Кучеровка, Куриловка, Крахмальное Харьковской области и Надежда Луганской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполя, Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное, Зваровка, Федоровка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районе Васюковки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Северное, Зализное, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

Нанесла авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Бердичи, Степное, Новоселовка Первая, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Зализничное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Зеленовка, Камышаны, Днепровское, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Россия нанесла 4 ракетных и 53 авиационных удара по Украине за сутки

Так, враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и друга гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили 4 артсредства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и станцию РЕБ захватчиков

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

Также украинским воинам удалось уничтожить 2 вражеских ударных вертолета Ка-52 и 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

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