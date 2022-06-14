Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, у Рубежного и Золотого, бои продолжаются, - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях активные действия не отмечены. В рамках проверки боевой готовности ВС Беларуси проводились учения Сил специальных операций.

На Сиверском направлении враг продолжает минометные обстрелы, в частности, гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей, оказывает систематическое огневое влияние по позициям ВСУ.

"Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементиевка, Руска Лозова, Мосьпаново и Базаловка. Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Победа и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются", - заявил

На Славянском направлении – артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чеполь, Долина, Дубровное и Богородичное.

На Лиманском направлении россияне обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Сиверска.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и другие. Нанесли авиаудары с вертолетов вблизи Метелкино.

"Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку", - говорится в отчете.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация нанесла авиаудар недалеко от Белогоровки.

В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры неподалеку Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанес удары авиацией в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем вблизи Павловки.

На Южнобужском направлении враг пытался вести контрбатарейную борьбу.

В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитнево, Луч, Таврическое, Александровка россияне обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Противник ведет разведку с помощью беспилотников. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.