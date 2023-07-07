"Враг ведет себя нервно": Гуменюк рассказала о ситуации с ракетоносителями РФ в Черном море
По состоянию на 7 июля Россия удерживает в Черном море одну подлодку с четырьмя "калибрами". Два ракетоносителя враг ночью завел в пункты базирования
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Враг очень нервно ведет себя в море. В частности, сначала вывели максимальное количество кораблей. Потом начали их постепенно заводить. Очевидно пытаются выяснить, какие пункты базирования для них максимально безопасны. Потому что не чувствуют себя спокойно ни в Севастопольской бухте, ни уже даже в Новороссийский. Постоянно маневрируют", - сказала она.
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На вечер 6 июля на чередовании в Черном море находились три ракетоносителя, однако два из них ночью зашли в пункты базирования.
Гуменюк подчеркнула, что уровень ракетной угрозы остается высоким, потому что пуски с подводных ракетоносителей определять сложнее. К тому же эти ракеты способны охватить всю территорию Украины и добраться до любой точки.
- В мае в украинской разведке сообщали, что кафиры способны производить до 25 "калибров" в месяц . В то же время спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат 7 июля сказал, что РФ способна производить до 30 ракет этого типа.
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