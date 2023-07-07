Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Враг очень нервно ведет себя в море. В частности, сначала вывели максимальное количество кораблей. Потом начали их постепенно заводить. Очевидно пытаются выяснить, какие пункты базирования для них максимально безопасны. Потому что не чувствуют себя спокойно ни в Севастопольской бухте, ни уже даже в Новороссийский. Постоянно маневрируют", - сказала она.

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На вечер 6 июля на чередовании в Черном море находились три ракетоносителя, однако два из них ночью зашли в пункты базирования.

Гуменюк подчеркнула, что уровень ракетной угрозы остается высоким, потому что пуски с подводных ракетоносителей определять сложнее. К тому же эти ракеты способны охватить всю территорию Украины и добраться до любой точки.