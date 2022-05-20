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Главная война с Россией Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ

Враг ведет наступательную операцию в районах Лисичанска и Северодонецка, есть высокая вероятность боевых действий для выхода на админграницу Херсонщины, - Генштаб ВСУ

20 мая, 2022 пятница
07:21
война с Россией

На всей территории Украины сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Противник ведет наступательную операцию в районах населенных пунктов Лисичанск и Северодонецк", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в состоянии и положении подразделений вооруженных сил Республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

В Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведение усиленной воздушной разведки с применением беспилотников.

Продолжались боевые действия в районе населенных пунктов Терново и Веселое. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Довгенькое, Большая Камышеваха и Долина.

На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносил огневой поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений наших подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник осуществляет периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное.

На Северодонецком направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Северодонецк, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Ведение боевых действий в районе населенного пункта Тошковка.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты проводили наступательные действия в районе населенного пункта Выскрива, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Александрополье.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе населенного пункта Веселое. Понес потери и отступил. На Кураховском направлении враг совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе населенного пункта Новодаровка понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны.

Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокирование гражданского судоходства.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки, 19 мая, отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, четырнадцать единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник типа "Орлан-10".

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