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Главная война с Россией Враг ведет активные боевые действия на юге Харьковской области. Оккупантам удалось продвинуться дальше Северская и Лисичанска, - боец ТрО Харьковщины Корсунов
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Враг ведет активные боевые действия на юге Харьковской области. Оккупантам удалось продвинуться дальше Северская и Лисичанска, - боец ТрО Харьковщины Корсунов

8 июля, 2022 пятница
13:54
война с Россией

Боец ТрО Харьковской области Юрий Корсунов сообщил, что оккупанты ведут активные наступательные действия на юге Харьковской области

Об этом он рассказал эфиру телеканала "Еспресо".

"Вооруженные силы Украины делают возможное, чтобы освободившееся село Дмитровка Изюмского района осталось под контролем Украины. Этот населенный пункт имеет высокое стратегическое значение. Нам очень важно удержать высоты возле поселка Барвенково. Поэтому ВСУ делают все возможное, чтобы враг не смог пройти эту линию обороны и выйти в сторону Славянска", - рассказал Корсунов.

Боец ТРО также добавил, что оккупанты проводят активные наступательные действия на юге Харьковской области.

"Также враг пытается проводить активные наступательные действия на юге Харьковской области. Оккупантам удалось продвинуться дальше Северская и Лисичанская. Поэтому у них появилась возможность накапливать силы для наступательных действий. Однако ВСУ готовы дать достойный отпор. Нам поступают современные образцы вооружений, которые сразу применяются против оккупации", – добавил он.

  • 6 июля глава городской военной администрации Славянская Вадим Лях сообщил, что врагу нужно еще пройти большое расстояние до города
  • 7 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия перемещает свои войска, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью. На Славянском и Харьковском направлениях враг пытается вести штурмовые действия

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