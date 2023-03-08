Враг в попытках захватить деоккупированные населенные пункты в Луганской области продолжает их уничтожать, - Гайдай
Российские войска продолжают уничтожать деоккупированные населенные пункты Луганской области, пытаясь их захватить снова
Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
Сообщается, что враг пытается захватить деоккупированные села, для этого наступает на Сватовщине.
"Боевые действия сейчас идут возле деоккупированного населенного пункта Стельмаховка. В том направлении постоянно штурмуют. Так же бои идут в направлении Макеевка - Невское и Куземовка - Новосельское. От этих населенных пунктов уже почти ничего нет, потому что россияне их разбили до основания постоянными обстрелами и тяжелыми калибрами", – говорит глава области.
Российские оккупанты продолжают придерживаться стратегии выйти на административные границы Донетчины и Луганщины.
"Что касается тактических действий, то здесь они понимают, что не получается у них блицкриг и быстрое продвижение. Тактика такая: где могут, там и продвигаются. Где они видят, что у них есть хоть какой-то успех, то бросают туда все резервы, больше обстрелов, и продвигаются вперед, а дальше смотрят, что они получают вследствие какого-то успеха. Но ВСУ крепко держат оборону, и ситуация под контролем", – добавил Гайдай.
- В эфире Еспресо военный аналитик Алексей Гетьман заявил , что российские войска пытаются продвинуться на востоке по дуге от Луганщины до Угледара – у них для этого есть три группировки.
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