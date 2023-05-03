Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Вражеские войска выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Сам Херсон враг обстрелял 9 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - отметил он.



Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро (из них один ребенок) - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек, говорит Прокудин.