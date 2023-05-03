Враг в минувшие сутки попал 485 снарядами по жилым кварталам Херсонщины, есть погибшие и раненые
В результате 106 российских обстрелов по Херсонской области 2 мая четверо человек погибли, семеро получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Вражеские войска выпустили 485 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Сам Херсон враг обстрелял 9 раз.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", - отметил он.
Из-за российской агрессии четыре человека погибли, семеро (из них один ребенок) - получили ранения.
Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуирован 51 человек, говорит Прокудин.
- Во вторник, 2 мая, российские войска сбросили две управляемые авиабомбы вблизи села в Херсонской области. В результате обстрелов погибли 3 человека, 5 ранены. К вечеру стало известно о том, что россияне обстреляли село Урожайное Бериславской общины. Там получил 17-летний подросток. В ближайшее медучреждение пострадавшего доставили украинские военные. Врачи оказали ему необходимую помощь, состояние парня удовлетворительное.
- Кроме того, россияне атаковали поселок Казацкое Новокаховской общины на Херсонщине, погиб мужчина.
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