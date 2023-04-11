Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг продолжает бить по линии разграничения. За минувшие сутки российские войска совершили 66 артиллерийских обстрелов, 4 авиаудара, 7 атак с применением БПЛА, 2 с РСЗО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Каменском, Чаривном, Привольном, Орехове, Гуляйполе и еще 12 населенных пунктах зафиксированы новые разрушения - 45 новых сообщений только за сутки.