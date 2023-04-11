Враг в минувшие сутки бил из разных видов вооружения по Запорожской области: в 17 населенных пунктах есть разрушения
Армия РФ за сутки нанесла по региону 66 ударов из артиллерии, 4 авиаудара, совершила 7 атак БПЛА, а также 2 раза атаковала из РСЗО
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Враг продолжает бить по линии разграничения. За минувшие сутки российские войска совершили 66 артиллерийских обстрелов, 4 авиаудара, 7 атак с применением БПЛА, 2 с РСЗО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Каменском, Чаривном, Привольном, Орехове, Гуляйполе и еще 12 населенных пунктах зафиксированы новые разрушения - 45 новых сообщений только за сутки.
- Ночью 9 апреля россияне в очередной раз атаковали Запорожье: снаряды попали по территории одного из частных секторов города, погибли мужчина и ребенок.
- 10 апреля армия неприятеля била по мирным населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов повреждены хлебозавод и фермерское хозяйство.
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