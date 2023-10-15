Враг в Черном море держит один ракетоноситель

Об этом информируют ВМС ВСУ .

В акватории Черного моря на боевом дежурстве Россия держит шесть кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Количество снарядов пока неизвестно.

Одно вражеское судно находится в Азовском море. Три российских корабля, в том числе два, имеющих "калибра" на борту, присутствуют в Средиземном море.

За сутки, в интересах врага, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря – 37 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор и к Черному морю – 23 корабля, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в заявлении.