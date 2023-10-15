Враг в Черном море держит один ракетоноситель
По состоянию на утро 15 октября российские оккупанты получают в Черном море один свой ракетоноситель
Об этом информируют ВМС ВСУ .
В акватории Черного моря на боевом дежурстве Россия держит шесть кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Количество снарядов пока неизвестно.
Одно вражеское судно находится в Азовском море. Три российских корабля, в том числе два, имеющих "калибра" на борту, присутствуют в Средиземном море.
За сутки, в интересах врага, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря – 37 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор и к Черному морю – 23 корабля, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в заявлении.
- Напомним, 14 октября российские военные удерживали в Черном море на боевом дежурстве 7 кораблей. Среди них один ракетоноситель "калибров".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.09
- EUR Покупка 39.61Продажа 40.68
- Актуальное
- Важное