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Враг в Бахмуте оказался в западне, – Маляр

5 июля, 2023 среда
21:57
Война с Россией

Несмотря на то, что под контролем россиян в настоящее время находится большая часть Бахмута, враги в самом городе оказались в ловушке

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Если говорить о самом Бахмуте, то враг там фактически оказался в ловушке. Они, с одной стороны, контролируют большую часть города, мы – только юго-западную часть. Но они не могут передвигаться по городу, поскольку ВСУ не дают им этого сделать. И не могут выйти из города, поскольку ВСУ не позволяют им этого", – сказала она.

Она сообщила, что на южном фланге сегодня были продвижения. На северном фланге вокруг Бахмута были бои, по состоянию на конец дня без существенных продвижений.

Замминистра пояснила, что сообщать о продвижении на флангах до закрепления на позициях – преждевременно, ведь ситуация может ежечасно меняться. Сегодня именно такой день – ситуация динамично менялась.

Она рассказала, что украинские Силы обороны так мощно бьют врага на востоке, что по некоторым направлениям российские военные начали покидать позиции целыми подразделениями. Но ставки настолько выросли, что враг начал использовать "заградительные отряды" и оружием, направленным в спины своим, пытается обеспечить стойкость войска.

По информации госпожи Маляр, жарче всего на востоке сейчас на Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг крепко держится за занятые им позиции. Однако Силы обороны все же имеют успехи.

"Если подытожить, то мы постепенно, но продвигаемся, в то же время враг не продвигается ни на одном из направлений", – добавила она.

  • По данным Генштаба ВСУ на вечер 5 июля, на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Они продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
Бахмут
Анна Маляр
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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