Враг в Бахмуте, как в западне: ВСУ кое-где продвинулись на южном фланге города более 1 км, - Маляр
ВСУ продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ более чем в пять раз
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам – больше километра. На северном фланге бои без изменения положений.
В самом Бахмуте враг фактически в западне. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон.
Также Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Везде продолжаются горячие бои. Наши закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных – значительно уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага. Из-за значительных потерь врага в живой силе на юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях.
Соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3. То есть у врага на юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас.
- Напомним, в вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошли около 20 боевых столкновений, противник сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях, а ВСУ наносит удары по пунктам управления, позициям войск и артиллерии врага.
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