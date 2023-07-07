Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам – больше километра. На северном фланге бои без изменения положений.

В самом Бахмуте враг фактически в западне. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон.

Также Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Везде продолжаются горячие бои. Наши закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, наши защитники фактически перемалывают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных – значительно уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага. Из-за значительных потерь врага в живой силе на юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях.

Соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3. То есть у врага на юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас.