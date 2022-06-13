Лейтенант Национальной гвардии Украины поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"После удачных атак по командным центрам врага в Северодонецке и Рубежном, скорее всего, у них потери командного состава. Они не ориентируются по улицам, по картам, не имеют координации между собой – это уже агония во врага. Нам нужно держаться и перемалывать наступательный потенциал противника", - подчеркнул Назаренко.

Военный добавил, что противник дезорганизован. Российские подразделения собраны на скорую руку, пехота не обучена.

"Две недели в Северодонецке обстрелы не утихают. Наши бойцы закрепились на позициях, пытаются прорываться и контратаковать. Враг понес огромные потери. Снова были попытки продвижения вражеской пехоты. Создается впечатление, что у них либо нет связи, либо нет командиров. Их просто гонят", - заметил Назаренко.

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