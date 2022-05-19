Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Внештатный советник МВД отметил, что на поле боя сейчас вторая фаза войны и частично идет переход к третьей.



"Наша основная стратегия сейчас не спешить освобождать территории, а нанести наибольший урон противнику, максимально разбить его силы и технику, с нашей стороны – сохранить жизнь украинских воинов. Такие факторы, как накопление территории, подготовка резервистов, стратегические и тактические потери врага – создадут серьезные предпосылки для нашего контрнаступления и дадут возможность нанести стратегическое поражение противнику", – объяснил политический эксперт.



Внештатный советник МВД подчеркнул, что если враг понесет критические потери, то он просто начнет отступать с наших территорий.



Ростислав Смирнов отметил: "Мы сейчас концентрируемся на восточном направлении потому, что на Востоке враг гораздо сильнее, у него там есть подготовленные тылы. Мы понимаем, что там есть, так называемые ДНР и ЛНР, у которых было время для подготовки и за их спиной стоит РФ, а вот на Юге нашей страны у противника нет таких надежных тылов и, в общем, держать такой плацдарм им будет намного труднее, поэтому мы сконцентрированы на Востоке и убеждены, что если нанесем критические потери врагу на восточном направлении, то противник с Юга уйдет сам".



Смирнов добавил, что у нашего Генштаба и ВСУ есть несколько планов, как себя вести в той или иной ситуации.

12 мая армия РФ потеряла на Востоке Украины 180 человек, 6 танков, 6 БМП, 2 БТР и 1 реактивную систему залпового огня.

18 мая ракетно-артиллерийские подразделения Украины вместе с авиацией нанесли 90 поражений по враждебным позициям на Южном направлении.

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