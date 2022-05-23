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Враг увеличил интенсивность применения авиации, пытается удержать рубежи в Харьковской области и готовится к обороне на Юге, - Генштаб ВСУ

23 мая, 2022 понедельник
07:33
война с Россией

Российские войска увеличили интенсивность применения авиации, цель уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области. Угроза ракетно-авиационных ударов с территории Республики Беларусь осталась.

На Северском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

На Слобожанском направлении враг, силами подразделений 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведет боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей на Харьковском направлении. Усиливая полицейско-административный режим, подразделения противника устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения на подъездных путях и рядом с населенными пунктами Великий Бурлук, Капитоловка, Михайловка, Левковка, Забавное и Купянск.

Силами отдельных подразделений Западного военного округа, 11 армейского корпуса балтийского флота, Восточного и Центрального военных округов, враг осуществляет подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Совершил попытку наступательных действий в районе населенного пункта Довгенькое. Это наступление отражено подразделениями Сил обороны, враг понес потери и отступил.

В Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Ведет наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не осуществял. Сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Обстреливал позиции Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Молдавия значительных перемещений личного состава и техники не фиксируется.

"По результатам потерь в ходе боевых действий враг вынужден снимать с хранения танки Т-62 для комплектования резервных батальонных тактических групп, формируемых для отправки в Украину. Кроме того, для пополнения потерь вооружения и военной техники используется пораженная и восстановленная техника ремонтно-восстановительных предприятиях", - сообщают в Генштабе.

За минувшие сутки, 22 мая, на Донецком и Луганском направлениях отбиты одиннадцать атак врага, уничтожены шесть танков, десять единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны по указанным направлениям сбили один беспилотник типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25. Авиационные и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили четыре вражеских крылатых ракет.

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