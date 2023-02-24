Враг утром обстрелял пограничные Черниговщины и Сумщины из минометов

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

"С 07:10 до 07:30 сообщили о 3 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район перекрестка дорог Михальчина - Слобода - Гремяч (Черниговщина, - ред.)", - сообщили военные и отметили, что потерь среди личного состава и техники нет.

Также отсутствует информация о потерях среди гражданских.



"С 09:50 до 10:00 сообщили о 8 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в район н.п. Бояро-Лежачи (село на Сумщине, - ред.)", - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, здесь также обошлось без потерь.