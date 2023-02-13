Враг утром обстрелял Купянск, произошли пожары

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары", – написал он.

В результате атаки никто не пострадал.

За прошедшие сутки, 12 февраля, враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов.

Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома.

А в Волчанске в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний гражданский мужчина.

Также идет разминирование деоккупированных районов области. За сутки пиротехники обезвредили 39 взрывоопасных предметов.