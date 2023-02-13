Враг утром обстрелял Купянск, произошли пожары
Утром 13 февраля войска РФ били по Купянску на Харьковщине, в результате чего повреждены дома и произошли пожары
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.
"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары", – написал он.
В результате атаки никто не пострадал.
За прошедшие сутки, 12 февраля, враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов.
Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома.
А в Волчанске в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний гражданский мужчина.
Также идет разминирование деоккупированных районов области. За сутки пиротехники обезвредили 39 взрывоопасных предметов.
- Вечером 11 февраля российские террористы обстреляли Харьков. Известно об одном раненом мужчине, его госпитализировали.
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