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Враг утром обстрелял Купянск, произошли пожары

13 февраля, 2023 понедельник
09:31
война с Россией

Утром 13 февраля войска РФ били по Купянску на Харьковщине, в результате чего повреждены дома и произошли пожары

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграме.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары", – написал он.

В результате атаки никто не пострадал.

За прошедшие сутки, 12 февраля, враг из артиллерии и минометов обстрелял по меньшей мере 10 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов.

Больше всего пострадали Купянск, Волчанск и пгт Двуречная. Там повреждены преимущественно частные жилые дома.

А в Волчанске в результате попадания в частный дом ранения получил 47-летний гражданский мужчина.

Также идет разминирование деоккупированных районов области. За сутки пиротехники обезвредили 39 взрывоопасных предметов.

  • Вечером 11 февраля российские террористы обстреляли Харьков. Известно об одном раненом мужчине, его госпитализировали.
Харковщина
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