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Враг утром обстрелял частные дома в Орехове на Запорожье, ранен человек

24 мартa, 2023 пятница
15:53
война с Россией

Утром 24 марта российские войска открыли огонь по городу Орехов Запорожской области. В результате повреждены частные дома, ранен местный житель

Об этом сообщает Запорожская ОВА .

"Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. Специалистам ГУ ДСНС удалось оперативно ликвидировать пожар", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что во время атаки местный житель был ранен, его госпитализировали.

Правоохранители фиксируют преступления российских военных в Орехове Запорожской области.

"Оккупационные войска продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательными снарядами", - отмечают в ОВА.

Местных жителей Запорожской области призывают быть бдительными и эвакуироваться в более безопасные места.

  • Российские войска в ночь на 18 марта нанесли удар по Запорожью ракетами С-300, повредив жилой комплекс. Выбито 240 окон, разрушен ресторан. Люди не пострадали.
  • Днем 22 марта РФ обстреляла Запорожье: есть попадания в 2 многоэтажки, под атакой также оказался остров Хортица. Известно о по меньшей мере 34 пострадавших.
Запорожская область
воєнні злочини Росії
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