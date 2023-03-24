Об этом сообщает Запорожская ОВА .

"Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. Специалистам ГУ ДСНС удалось оперативно ликвидировать пожар", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что во время атаки местный житель был ранен, его госпитализировали.

Правоохранители фиксируют преступления российских военных в Орехове Запорожской области.

"Оккупационные войска продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно бьют по гражданским артиллерией и зажигательными снарядами", - отмечают в ОВА.

Местных жителей Запорожской области призывают быть бдительными и эвакуироваться в более безопасные места.