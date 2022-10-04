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Враг усиливает приоритетные направления вагнеровцев, чеченцев и спецназовцев, - боец ВСУ Федоренко

4 октября, 2022 вторник
11:53
война с Россией

Депутат Киевского городского совета, военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко отметил, что на левом берегу реки Оскол ведутся активные боевые действия

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Осталось еще немного и Харьковщина будет полностью деоккупирована. В ближайшей перспективе Луганщина также должна быть освобождена от оккупантов. На освобожденных территориях сразу восстанавливается полноценная жизнь, службы тянут коммуникации, разминируются территории", - подчеркнул Федоренко.

По его словам, враг усиливает приоритетные направления резервами вагнеровцев, чеченских боевиков, мобилизованных из ДНР и ЛНР.

"На рубеже, которые важны для врага, россияне отсылают людей со специальным назначением, которые стоят до последнего, но ВСУ эффективно уничтожают противника независимо от его подготовки", - подчеркнул Федоренко.

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