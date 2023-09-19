Враг усиливает применение авиации, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг не прекращает активность по маневрированию силами и средствами, ведение контрбатарейной борьбы и усиливает направление применения авиации. В последние дни враг применяет до 10 управляемых авиабомб, которые направлены в направление Бериславщины, - отметила Гуменюк.

По ее словам, враг пытается прицельно избивать по сельскохозяйственным мощностям юга, чтобы давить на гражданское население.

"Таким образом оккупанты пытаются останавливать движение Сил обороны, перепрофилируя их на другие направления, поскольку не могут понять откуда ждать очередной активизации нашего движения", - подчеркнула Гуменюк.

Утром понедельника, 18 сентября, российские террористы атаковали дронами город Берислав Херсонской области, в результате чего ранены 4 человека. Также оккупанты обстреляли карету скорой - поврежден служебный автомобиль

Российские террористы не оставляли попыток вернуть утраченные позиции в районе Андреевки и Клещиевки под Бахмутом. В то же время украинские защитники успешно отбили атаки врага и ликвидировали еще 520 российских военных.



