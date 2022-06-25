Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Враг усиливает обстрелы. Если у кого-то есть возможность уехать из города для того, чтобы не подвергать себя и своим близким угрозе, то нужно это делать. Потому что в любой момент может быть и массированный обстрел, прилетит не 5 ракет, а больше - у них достаточно техники и артиллерии, чтобы произвести массированный обстрел города. Поэтому Николаев всегда находится под угрозой обстрела", - подчеркнул Костенко.



Полковник добавил, что сейчас обстрелы усилились по всей Украине, не только по Николаеву, но и по всей Украине.



"Мы бескомпромиссно идем к нашей цели - в ЕС, также Евросоюз заявил, что хочет видеть нас в своей семье. Россия всегда была против этого. Это также может быть одной из причин столь частых обстрелов. Кроме того, во многих перехватах разговоров врага слышим, что оккупанты говорят: украинцы так просто не сдадут позиций, нужно их стирать с лица земли, нужно уничтожать их города, возможно, они переходят на тактику "выжженной земли" уже по Югу, в частности, как они делали это в Волновахе, Мариуполе и других наших городах", - сказал он.

В субботу, 25 июня, российские оккупанты обстреляли Николаев. По его словам, в городе утром раздались взрывы после сигнала воздушной тревоги.

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