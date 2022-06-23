Враг усилил обстрелы на Юге, - полковник Костенко

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Сейчас на Юге враг усилил обстрелы на переднем крае, а также городах. Мы говорим не только о Николаеве, но и о других городах, в которые противник достает ракетами систем залпового огня, авиацией, и в большинстве это все прилетает по местному мирному населению. На передней линии идут тяжелые бои, в частности, ракетно-артиллерийские дуэли, в которых враг пытается выдавить нас с наших позиций. Украинские бойцы держатся и оказывают достойный отпор противнику" - отметил Костенко.



Полковник объяснил, что враг, встречая наше сопротивление, усиливает обстрелы именно по мирному населению, чтобы сломать дух, а также мы наносим удары по их территории, в частности, вчера беспилотник прилетел на российский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. К тому же, их ответ обстрелами увеличивает наш неизменный путь в ЕС, если говорить стратегически и глобально.



"По Николаевщине идут бои в серых зонах, особенно никто свои позиции не изменил. Плюс-минус какой-то сотни метров или километры роли не играют, главное то, что мы отвоевываем свои территории. Мы можем отойти, а противник подходит, то есть идут бои в серой зоне за занятие лучших позиций, чтобы держать оборону. Наша задача – держать оборону, не давать врагу продвинуться дальше и уничтожать его наступательный потенциал, чтобы в перспективе иметь возможность пойти в наступление. Это сейчас и происходит на Херсонском направлении" – прокомментировал офицер ВСУ.

Роман Костенко добавил, что все эти вопросы или 9, или 10 километров отбили, сколько улиц уволили – это вброс фейков, а люди имеют право знать правду. Украинские войска держат оборону и когда будут готовы наступать, а пока готовятся кадровые резервы, усиливаются соответствующие направления и ожидается помощь от наших партнеров, то есть делается все, чтобы в перспективе отвоевывать наши территории.

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