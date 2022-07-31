Враг умирает целыми ротами, но продолжает наступать с трех направлений в Донецкой области, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Боец батальона "Свобода" Ярослав Лысенко рассказал, что на Бахмутском направлении нет господствующих высот и потому он сложен
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Российское нашествие останавливаем, но они количеством личного состава суют и пока побеждают. Они мрут, как мухи. Умирают целыми ротами, но продолжают наступать с трех направлений - Северск, Бахмут и южное направление", - отметил Лысенко.
Боец батальона "Свобода" также добавил, что у украинских защитников преимущество в качестве впечатления врага.
"Они преследуют цель выбить весь комплект боеприпасов в сторону украинских бойцов. Мы должны попасть каждым снарядом в точку врага. На их 20 выстрелов, мы отвечаем двумя точными", - подчеркнул Лысенко.
- В американском Институте изучения войны считают, что российские кафиры сосредоточились на Донбассе на наступлении на Бахмут.
- По состоянию на 31 июля украинская армия уничтожила 40 830 личного состава оккупантов.
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