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Враг Украины в Кремле: Порошенко посоветовал Зеленскому, как консолидировать общество перед вероятным вторжением российских войск

24 ноября, 2021 среда
20:44
война с Россией Порошенко

Главный враг Украины – в Кремле, и украинское общество должно консолидироваться перед вероятной угрозой вторжения российских оккупантов

Об этом в своем видеообращении сказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он заявил, что власти могут рассчитывать на его дипломатические контакты и опыт для активизации международного фронта противодействия российской агрессии.

"Главная задача – предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Следует задействовать кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Возобновить постоянный обмен разведданными со странами Североатлантического альянса. Для этого следует сронозаключить Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации", – отмечает пятый Президент.

Порошенко также предлагает разработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянно действующих учебных программ для украинских войск.

"Инициировать заседание Совбеза ООН для обсуждения угрозы российского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых шлемов ООН, которую, к сожалению, в 2019 году так бездумно похоронил Зеленский. Немедленно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий", – говорит лидер "ЕС".

По словам Порошенко, президент Украины должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран Семерки, Китая, Турции, государств Люблинского треугольника на тему формирования пакета так называемых адских санкций, которые будут безотлагательно введены против России в случае нового вторжения на территорию Украины.

"Я готов к активному участию в дипломатии для активизации международного фронта противодействия российской агрессии. В том числе, кстати, и в сфере энергетики. Разумеется, без должностей. Власть может рассчитывать на мои опыт и связи", – отмечает пятый Президент.

"Подеркиваю: защита страны – это общее дело власти и оппозиции! Партий у нас очень много, а Украина – одна. Поэтому мы требуем от Зеленского срочно провести заседание СНБО с участием лидеров парламентских фракций, за исключением, конечно же, ОПЗЖ. Мы туда придем с конкретными предложениями по военным и дипломатическим мерам, о большинстве из которых я не могу говорить публично", – замечает Петр Порошенко.

"Необходимо и закрытое заседание Верховной Рады, где военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов, какой у него план, какая стратегия. В настоящее время – полномасштабные учения подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Равно как и сборы резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа текущего года. А заказ на следующий год утвердить не на границе весны и лета, а до новогодне-рождественских каникул", - отмечает лидер партии.

"Как раз время аргументировано обратиться к нашим союзникам относительно предоставления новых партий оборонного оружия, срочно. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, средствах электронной разведки и контрбатарейной борьбы, ударных дронов и т.д. Об этом, кстати, прямо сейчас буду говорить во время встречи с послами Европейского Союза и стран Семерки", – сообщил пятый президент.

Он также призвал принять законопроект "Европейской Солидарности" 6006, который уже в этом году дает ресурс для повышения денежного довольствия солдат и офицеров. "Деньги из разнообразных пиаровских проектов Зеленского следует срочно перебросить на нужды армии. С начала года "Слуги" игнорируют рассмотрение наших законопроектов о коллаборационизме и системном противодействии российской пропаганде, но дальше уже тянуть некуда", – говорит Порошенко.

По его словам, очень важно в рамках расследования слива спецоперации по "Вагнеру" установить, кто тот "крот" на Банковой, о котором говорили разведчики.

"Кто сливает россиянам секретную информацию? Если этого не сделать, то в Кремле будут знать все наши оборонные планы. Я бы не исключал и объективного специального расследования с приглашением наших международных партнеров и ключевых союзников для восстановления доверия", – говорит Петр Порошенко.

"У нас достаточно широкий набор дипломатических, оборонных, политических инструментов, которые позволяют защитить страну без введения военного положения, которое советуют Зеленскому не военные, а пиарщики, одержимые идеей тотальной цензуры на фоне неспособности "Слуг" объяснить обществу свои сплошные провалы – от ковида до энергетики", – отмечает пятый Президент.

"Опьяневшее от абсолютной власти некомпетентное монобольшинство должно было бы наконец-то услышать другое мнение и пойти на сотрудничество хотя бы в вопросах обороноспособности страны. Для этого вместо подозрений и уголовных преследований, вместо попыток взять под контроль все массмедиа и построить авторитаризм, власти должны были начать диалог с оппозицией, как это характерно для демократических обществ. Это особенно важно на фоне угроз суверенитету и территориальной целостности", – убежден Порошенко.

"Зеленский, к сожалению, продолжает гораздо больше сил тратить на борьбу с украинской проевропейской оппозицией, чем с российским агрессором. У нас с Зеленским действительно немало принципиальных мировоззренческих разногласий, но тем не менее он только оппонент. Враг же нам – только Путин. Мы как государственники готовы приложить все усилия для снижения внутриполитического напряжения, чтобы все политические силы внутри страны смогли наконец сконцентрироваться на совместном плане противодействия внешней агрессии. Мы как оппозиция знаем что делать в укреплении обороны, в энергетике, в экономике, в дипломатии, и продемонстрировали это в 2014-19 годах. Ключевое слово "делать", и, конечно же, без паники", - считает лидер "Европейской Солидарности".

"Поэтому призываем власть к совместным действиям ради Отечества, а рейтингами померяемся в лучшие времена", – резюмирует Порошенко.

Петр Порошенко
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