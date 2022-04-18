Враг уделяет большое внимание Львову, чтобы перекрыть поступление оружия для Украины, - Кошулинский
Руслан Кошулинский, депутат Львовского горсовета, прокомментировал большое внимание врага ко Львову и Львовщине, а также поиски возможностей, как перекрыть поступление современного оружия для Украины
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо TV
Депутат горсовета напомнил: "До 2014 года практически весь силовой блок управления, как Вооруженные силы Украины, начиная от верхушки, так и Служба безопасности, был московский. Также был запрет нашей Службе безопасности работать против РФ. После 2014 года границы закрыты не были, у нас прямой переезд с московской федерацией. То есть, будем честными, что огромная их агентурная сеть осталась. И не секрет, что она активно работала и сейчас ее расконсервируют. Количество людей, которые были задержаны, даже за этот период войны огромно”.
Руслан Кошулинский отметил, что враг имеет космические войска, с помощью спутников видит до полметра и меньше, проводит дистанционное зондирование поверхности плюс привлекает местную агентурную базу.
Депутат горсовета отметил: "Не секрет, что они отслеживают. А именно Львовщина была и является транзитной частью, они это понимают и ищут возможности, как перекрыть поступления современного оружия для Украины, поэтому такое большое внимание ко Львову и Львовщине, в частности".
- Напомним, 18 апреля Андриан Гутник, депутат Львовского горсовета сообщил , что на Львов прилетели управляемые ракеты, изменившие направление в последний момент.
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