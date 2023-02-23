Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание", - написал он.

По данным Синегубова, ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием. Под завалами находятся по меньшей мере два человека.

На месте работают все спасательные службы.