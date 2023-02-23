Враг ударил ракетой С-300 по административному зданию в Харьковской области: под завалами ищут людей
Днем 23 февраля российские оккупанты ударили ракетой С-300 по Купянскому району Харьковской области. Под завалами здания, в которое попала ракета, ищут людей
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили сегодня и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание", - написал он.
По данным Синегубова, ранение получил гражданский мужчина, находившийся рядом со зданием. Под завалами находятся по меньшей мере два человека.
На месте работают все спасательные службы.
- Утром 23 февраля российские кафиры обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего две женщины получили ранения.
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