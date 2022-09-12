Об этом передает глава Запорожской ОГА Александр Старух в телеграмме .



"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки", - написал он.

В результате обстрела пострадавших нет.

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