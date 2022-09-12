Враг ударил ракетами по объекту инфраструктуры Запорожья
Ночью на 12 сентября оккупанты ракетами С-300 ударили по Запорожье. Поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры
Об этом передает глава Запорожской ОГА Александр Старух в телеграмме .
"Сегодня ночью, около 00:40, враг нанес ракетный удар по областному центру. По предварительной информации четырьмя ракетами С-300 поражены технические здания одного из объектов инфраструктуры в окрестностях города. Вероятно, огонь осуществлен со стороны Васильевки", - написал он.
В результате обстрела пострадавших нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное