Враг ударил по Виннице с Черного моря - Командование Воздушных сил

Об этом сообщили в пресс-службе командования ПС ВСУ на Facebook.



По уточненной информации, удар по Виннице был нанесен с акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160.



"Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км", - говорится в сообщении.



Там напомнили, что в Виннице – аэродром совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими.



"Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было. Число жертв среди гражданских и военных уточняется", - отметили в командовании.

Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил , что ракеты, попавшие в аэропорт в Виннице, были запущены с территории Приднестровья, Минобороны Молдовы опровергает эту информацию.