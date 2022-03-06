Враг ударил по Виннице с Черного моря - Командование Воздушных сил
Удар по аэродрому Винница наносился с южного направления
Об этом сообщили в пресс-службе командования ПС ВСУ на Facebook.
По уточненной информации, удар по Виннице был нанесен с акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160.
"Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, имеющих большую дальность применения, до 5500 км", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что в Виннице – аэродром совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими.
"Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было. Число жертв среди гражданских и военных уточняется", - отметили в командовании.
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