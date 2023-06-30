Враг ударил по школе в Донецкой области: погибли учительница и бухгалтер, 6 сотрудников ранены
В результате обстрела школы в Покровском районе Донетчины 30 июня два человека погибли и шестеро получили поражения. Начато расследование
Об этом информирует Офис генпрокурора.
Следствие установило, что 30 июня около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, по реактивным системам залпового огня по селу Сергеевка Покровского района.
Снаряд попал на территорию школы, где находились 12 человек – администрация, учителя и технический персонал.
В результате российского обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Еще шесть сотрудников учебного заведения получили телесные повреждения. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
Часть здания школы разбита и разбита: мебель и школьный инвентарь, классные комнаты, кабинеты и другие помещения уничтожены.
Фото: Офис генпрокурора
На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.
- 29 июня в Краматорске Донецкой области завершили аварийно-спасательные работы на месте общепита, которое оккупанты атаковали двумя ракетами 27 июня. Обнаружены тела 12 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.73
Покупка 36.73Продажа 37.47
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное