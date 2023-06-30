Об этом информирует Офис генпрокурора.

Следствие установило, что 30 июня около 11:20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, по реактивным системам залпового огня по селу Сергеевка Покровского района.

Снаряд попал на территорию школы, где находились 12 человек – администрация, учителя и технический персонал.

В результате российского обстрела погибли учительница начальных классов и главный бухгалтер. Еще шесть сотрудников учебного заведения получили телесные повреждения. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Часть здания школы разбита и разбита: мебель и школьный инвентарь, классные комнаты, кабинеты и другие помещения уничтожены.

Фото: Офис генпрокурора

На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.