Враг ударил по селу возле Харькова: есть погибший и раненые работники облэнерго
К вечеру 27 апреля российские военные обстреляли село Токаревка Харьковского района, в результате чего есть погибший и пострадавшие
Об этом в телеграмме сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.
"Только что враг обстрелял с. Токаровка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи", - написал он.
В результате ударов 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
- В Харьковской области 25 апреля россияне обстреляли 17 населенных пунктов в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах.
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