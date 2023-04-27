Об этом в телеграмме сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов.

"Только что враг обстрелял с. Токаровка Харьковского района. Пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередачи", - написал он.

В результате ударов 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.