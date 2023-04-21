Враг ударил по Полтавщине беспилотниками, есть разрушение инфраструктуры
Ночью на 21 апреля российские военные ударили по Полтавской области дронами, в результате чего разрушения потерпела гражданская инфраструктура
Об этом написал в телеграме глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Сегодня враг ударил БПЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры", – отметил он.
В настоящее время спасатели работают над укрощением пожара.
Предварительно обошлось без пострадавших.
- В ночь с 20 на 21 апреля российские дроны-камикадзе атаковали Киев и область. Украинская ПВО сбила около 8 БПЛА.
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