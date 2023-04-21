Об этом написал в телеграме глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Сегодня враг ударил БПЛА по Полтавскому району. Есть разрушение гражданской инфраструктуры", – отметил он.

В настоящее время спасатели работают над укрощением пожара.

Предварительно обошлось без пострадавших.