Враг ударил по объекту инфраструктуры в Одесской области
Утром 17 ноября вражеские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области
Об этом Максим Марченко, глава Одесской областной военной администрации, сообщил в телеграмме.
"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области", - написал он.
Глава ОВА отмечает, что существует угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины: "Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны!"
- Напомним, тревога по всей Украине началась с 9 утра 17 ноября, за это время уже сообщалось о работе ПВО в Киевской области.
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