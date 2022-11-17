Враг ударил по объекту инфраструктуры в Одесской области

Об этом Максим Марченко, глава Одесской областной военной администрации, сообщил в телеграмме.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области", - написал он.

Глава ОВА отмечает, что существует угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины: "Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны!"

Напомним, тревога по всей Украине началась с 9 утра 17 ноября, за это время уже сообщалось о работе ПВО в Киевской области.