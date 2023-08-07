Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С самого утра агрессор терроризирует Никополь. Бьет по городу из тяжелой артиллерии. К сожалению, вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией. Погиб 36-летний мужчина", - написал он.

"Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет", - добавил Лысак.

По его словам, состояние пострадавшего удовлетворительное, он будет лечиться дома.

В результате удара повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Также получили повреждения газопровод и линии электропередачи.