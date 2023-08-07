Враг ударил по Никополю: погиб мужчина
Российская оккупационная армия 7 августа ударила из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина и еще один получил ранение
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"С самого утра агрессор терроризирует Никополь. Бьет по городу из тяжелой артиллерии. К сожалению, вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией. Погиб 36-летний мужчина", - написал он.
"Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет", - добавил Лысак.
По его словам, состояние пострадавшего удовлетворительное, он будет лечиться дома.
В результате удара повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Также получили повреждения газопровод и линии электропередачи.
- 5 августа оккупанты трижды обстреляли Никопольщину.
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