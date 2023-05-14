Враг ударил по Никопольщине: два человека получили ранения
В воскресенье, 14 мая, российские войска нанесли удар по Никопольскому району на Днепропетровщине, в результате чего два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он отметил, что под артиллерийский удар попала Марганецкая громада Никопольского района. В результате ранены 38-летние мужчина и женщина. Они получили мино-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Последствия атаки уточняются.
- 14 мая российская армия нанесла удар по жилому дому в Херсонской области, в результате чего погиб пожилой мужчина.
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