Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил, что под артиллерийский удар попала Марганецкая громада Никопольского района. В результате ранены 38-летние мужчина и женщина. Они получили мино-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки уточняются.