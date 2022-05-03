Враг ударил миноментами по Сумщине, – Живицкий
Российские войска ударили миноментами по Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, российские войска снова устраивают провокации вблизи границы – около 12 часов со стороны врага открыли огонь из минометов по территории Глуховской общины.
- В Сумской области подразделения ГСЧС продолжают вести аварийно-восстановительные работы на Ахтырской ТЭЦ, которая попала под российский обстрел еще 3 марта.
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