Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Во-первых, враг так цепляется за Снегиревку потому, что это стратегическая точка на карте. Снегиревка расположена немного выше, по этой локации гораздо легче вести оборону, и гораздо легче наблюдать глубоко за линию фронта", - пояснил Плетенчук.

Пресофицер также добавил, что Снегиревка – это стратегическая высота.

"Во-вторых, Снигиревка - это последний крупный населенный пункт в Николаевской области. Это те 5%, которые до сих пор оккупированы. Следует отметить, что там у врага есть странное движение и на линии столкновения они продолжают упорно биться и подвозят личный состав и БК, продолжаются ожесточенные бои. Вокруг Снигиревки не все так просто, враг подтягивает резервы", - заметил Плетенчук.

В течение 24 октября оккупанты обстреляли Очаковскую, Шевченковскую, Баштанскую, Березнеговатскую, Широковскую и Ингульскую общины Николаевской области

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