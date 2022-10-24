Враг цепляется за Снегиревку потому, что это стратегическая высота, - пресс-офицер Николаевской ОВА
Пресофицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук сообщил, что враг продолжает упорно сражаться на южной линии столкновения
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Во-первых, враг так цепляется за Снегиревку потому, что это стратегическая точка на карте. Снегиревка расположена немного выше, по этой локации гораздо легче вести оборону, и гораздо легче наблюдать глубоко за линию фронта", - пояснил Плетенчук.
Пресофицер также добавил, что Снегиревка – это стратегическая высота.
"Во-вторых, Снигиревка - это последний крупный населенный пункт в Николаевской области. Это те 5%, которые до сих пор оккупированы. Следует отметить, что там у врага есть странное движение и на линии столкновения они продолжают упорно биться и подвозят личный состав и БК, продолжаются ожесточенные бои. Вокруг Снигиревки не все так просто, враг подтягивает резервы", - заметил Плетенчук.
- В течение 24 октября оккупанты обстреляли Очаковскую, Шевченковскую, Баштанскую, Березнеговатскую, Широковскую и Ингульскую общины Николаевской области
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