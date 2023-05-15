Об этом сообщили в понедельник, 15 мая, в facebook Генерального штаба ВСУ.

"Лица, отказывающиеся от уплаты взятки, или не имеющие необходимой суммы средств, оккупанты отправляют в полевых лагерей для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения", - говорится в сообщении.

За сутки враг нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных ударов, в частности, по городам Харьков, Константиновка и поселку Золочев. Кроме того, нанес 41 авиационный удар и совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

Северское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Леоновка, Поповка Черниговской области; Волфине, Садки, Могрица Сумской области, а также Александровка и Старица Харьковской области.

Купянское направление: кафиры нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Ольшана и Кисловка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Тополе, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Лиманское направление: враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполь, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области, Белогоровке, Верхнекаменному Спорному и Берестову Донецкой области.

Бахмутское направление: в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Предтечино. Нанес авиационных ударов возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области.

Авдеевское направление: противник нанес авиационных ударов в районах Новокалинового и Авдеевки, осуществил обстрелы населенных пунктов Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловка Донецкой области.

Марьинское направление: вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

Шахтерское направление: за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

Запорожское и Херсонское направление: противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кизомис и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы около 40 населенных пунктов. Это, в частности, Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

ВСУ за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава российской армии и сбили 2 вражеских разведывательных БПЛА

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также украинскими военными сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10" и уничтожены БПЛА "Supercam".

Сообщается также. что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.