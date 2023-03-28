Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ имеют стратегическую инициативу, которая связана с тем, что враг теряет основные профессиональные подразделения. Это ЧВК Вагнера, воздушно-десантные войска, десантно-штурмовые бригады и морская пехота. У нас есть перспектива их уничтожения на поле боя. Для этого у нас есть резервы, подготовленные спецподразделения, техника, вооружение, которое получаем ежедневно", - отметил Маломуж.

По словам генерала, Украина имеет перспективу перевооружения спецподразделений, бригад быстрого реагирования и бригад прорыва, что позволяет подготовиться к масштабным наступательным операциям.

"Задача номер один - это выбивать врага, уничтожать вражеские резервы и передовые части, выполняющие агрессивную задачу на нашей территории. Наступил кульминационный момент, когда враг бросил все, что имеет, но продвинуться не может", - добавил Маломуж.