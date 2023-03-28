Враг теряет основные профессиональные подразделения, - генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. генерал армии Николай Маломуж отметил, что враг бросил почти все ресурсы, но продвинуться не может
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ имеют стратегическую инициативу, которая связана с тем, что враг теряет основные профессиональные подразделения. Это ЧВК Вагнера, воздушно-десантные войска, десантно-штурмовые бригады и морская пехота. У нас есть перспектива их уничтожения на поле боя. Для этого у нас есть резервы, подготовленные спецподразделения, техника, вооружение, которое получаем ежедневно", - отметил Маломуж.
По словам генерала, Украина имеет перспективу перевооружения спецподразделений, бригад быстрого реагирования и бригад прорыва, что позволяет подготовиться к масштабным наступательным операциям.
"Задача номер один - это выбивать врага, уничтожать вражеские резервы и передовые части, выполняющие агрессивную задачу на нашей территории. Наступил кульминационный момент, когда враг бросил все, что имеет, но продвинуться не может", - добавил Маломуж.
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- 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт из других стран.
- 8 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что до конца месяца в Украину поступят 18 танков Leopard 2A6 из Германии и три – из Португалии. А6 – одна из самых современных модификаций германского основного боевого танка Leopard 2.
- Украина получила от Португалии три тяжелых боевых танка Leopard 2A6
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