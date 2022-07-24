"Враг теряет личный состав", - Генштаб рассказал о боевых действиях на Донетчине
Российские войска в течение дня 24 июля снова совершали штурмовые действия на трех направлениях в пределах Донецкой области, но безуспешно
Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 24 июля.
Известно, что на Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Большой Камышевахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Червоной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Штурмовыми действиями оккупанты попытались установить контроль над населенным пунктом Богородичное.
"И снова, уже традиционно, без всякого успеха", – сообщают в ГШ.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кривая Лука, Сиверск, Григоровка, Верхнекаменное, Ивано-Дарьевка и Спорное.
Украинские воины в очередной раз отразили штурм врага на направлениях Верхнекаменка-Верхнекаменское и Белогоровка-Верхнекаменское. Оккупанты с потерями отошли.
На Бахмутском направлении противник обстрелял украинские войска у Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Травневого и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиаудар неподалеку от Бахмута.
Значительными потерями и отступлением завершились для врага попытки улучшить тактическое положение на направлениях Владимировка-Бахмутское и Доломитное-Новолуганское.
Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются. Также продолжаются бои на направлении Роты - Семигорья.
- По состоянию на 24 июля известно, что украинские военные отбросили россиян от Углегорской ТЭС в Донецкой области и продолжают уничтожать вражеские склады с боеприпасами
- 24 июля Генштаб ВСУ сообщил, что враг потерял еще около 280 военных за предыдущие сутки.
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