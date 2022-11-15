"Враг своего не добьется, мы все восстановим и переживем": Зеленский обратился к украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с массированными ракетными ударами россиян
Обращение президент обнародовал в официальном телеграм-канале.
Президент сообщил, что россияне выпустили 85 ракет, но планируют еще запуски.
"85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и побудьте в укрытиях некоторое время", - заявил Зеленский.
Он добавил, что все поврежденное оккупантами в результате ракетных ударов будет восстановлено.
"Знаю, что удары отключили энергетику во многих местах нашего государства. Мы работаем, все восстановим, все переживем. Слава Украине, вы молодцы!" - подчеркнул президент Украины.
- Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы раздались в Киеве , Львове, Ривном , Харькове, Житомире и других городах.
- Из-за вражеских ракетных обстрелов задерживается ряд поездов.
- В результате обстрелов энергетических объектов по всей Украине введены аварийные отключения света
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