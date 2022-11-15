Обращение президент обнародовал в официальном телеграм-канале.

Президент сообщил, что россияне выпустили 85 ракет, но планируют еще запуски.

"85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем по энергетической инфраструктуре. Понятно, чего хочет враг. Он своего не добьется. Еще впереди может быть около 20 ударов. Так что очень прошу вас всех: берегите себя и побудьте в укрытиях некоторое время", - заявил Зеленский.

Он добавил, что все поврежденное оккупантами в результате ракетных ударов будет восстановлено.

"Знаю, что удары отключили энергетику во многих местах нашего государства. Мы работаем, все восстановим, все переживем. Слава Украине, вы молодцы!" - подчеркнул президент Украины.