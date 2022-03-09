Враг существенно снизил темпы продвижения войск, однако высокая вероятность диверсий в Ровенской и Львовской областях, - Генштаб
Оккупационные войска Российской Федерации существенно снизили темпы продвижения, но не оставляют попыток проведения наступательной операции на украинские города
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV.
"Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - информируют в Генштабе.
По их данным, оккупанты продолжают формирование резервов в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего переброса в определенные районы на территории нашего государства. В то же время, в связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Российской гвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины.
На Волынском направлении Россия наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.
На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.
Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении населенного пункта Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.
На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений пытается восстановить наступление.
Силами батальонно-тактической группы (далее БТГр) враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе н.п. Залесье. Однако, враг понес потери на подступах к городу Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава оперативного резерва.
На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений пытается удержать предел от н.п. Северодонецк в Сумы. Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.
На Донецком направлении оккупанты пытаются продолжить наступательные действия на ранее избранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
На Таврическом направлении противник удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.
В Южнобужском операционном районе российские кафиры удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.
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