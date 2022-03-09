Враг существенно снизил темпы продвижения войск, однако высокая вероятность диверсий в Ровенской и Львовской областях, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV.



"Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев; обеспечении сухопутного коридора между ВТО АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - информируют в Генштабе.

По их данным, оккупанты продолжают формирование резервов в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего переброса в определенные районы на территории нашего государства. В то же время, в связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Российской гвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины.

На Волынском направлении Россия наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется.

Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении населенного пункта Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий на указанном направлении.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений пытается восстановить наступление.

Силами батальонно-тактической группы (далее БТГр) враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе н.п. Залесье. Однако, враг понес потери на подступах к городу Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава оперативного резерва.

На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений пытается удержать предел от н.п. Северодонецк в Сумы. Основные усилия сосредоточены на попытке оцепления города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта.

На Донецком направлении оккупанты пытаются продолжить наступательные действия на ранее избранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении противник удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.

В Южнобужском операционном районе российские кафиры удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.