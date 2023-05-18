Враг стянул в Бахмут большую часть резервов, однако ВСУ продвинулись вперед, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что враг стянул в Бахмут большую часть резервов и усилил группировки, но, несмотря на это, ВСУ продвинулись вперед
Об этом она написала в телеграме.
Маляр отметила, что все атаки врага отбиты, ВСУ контролирует юго-западную часть Бахмута.
По ее словам, противник атаковал также окрестности к северу от Бахмута, на отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров.
"В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - говорится в сообщении.
Замминистра также отметила, что ВСУ выиграют время для "определенных запланированных действий".
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что подразделения минобороны России отошли от позиций на севере Бахмута Донецкой области на 570 метров.
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