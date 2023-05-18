Об этом она написала в телеграме.

Маляр отметила, что все атаки врага отбиты, ВСУ контролирует юго-западную часть Бахмута.

По ее словам, противник атаковал также окрестности к северу от Бахмута, на отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров.

"В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - говорится в сообщении.

Замминистра также отметила, что ВСУ выиграют время для "определенных запланированных действий".