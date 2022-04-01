Враг стягивает войска в харьковском направлении, – боец ТрО
Россия стягивает войска с северного и южного направлений. Со стороны Белгорода тянутся колонны, пресечена попытка прорыва ДРГ в харьковском направлении, говорит боец ТрО Юрий Корсунов
О ситуации на Харьковщине он рассказал в эфире Эспрессо TV .
"По полученной информации, враг стягивает войска не только с северного направления, но и южного. Есть информация, что со стороны Белгорода также тянутся колонны на Харьков. Враг использует коварную тактику, когда использует жилые дома, прячется за мирных жителей и пытается наносить артиллерийские удары по Харькову", – сообщил боец.
По его словам, была попытка ДРГ зайти с северного направления на город Дергачи, но обнаружили эту группу и дали бой, враг отошел с потерями.
"Вчера, 31 марта были ракетно-бомбовые удары по городу, центру города. Разрушены дома, были ранены граждане, но коммунальные и спасательные службы успели своевременно оказать помощь", - добавил Корсунов.
- 31 марта в Харьковской области за сутки зафиксировано около 380 обстрелов из "Града" и "Смерча", поврежден газопровод, ранены, один человек погиб.
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