Враг стягивает большие силы на Харьковщину и пытается прорваться в направлении Барвенково, - боец "Легиона Свободы"
Боец "Легиона Свободы" Елена Чашка рассказала, что россияне стягивают большие силы на Харьковщину и ежедневно пытаются прорваться в направлении Барвенково
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мы чувствуем, что враг стягивает значительные силы на Харьковщину и на наше направление, где стоит наш батальон "Карпатская Сечь". Оккупанты чаще предпринимают попытки прорыва в направлении Барвенково. Россияне не гнушаются применять против нас все виды вооружений, которые они имеют. В частности, сегодня ночью происходил мощный обстрел российской авиацией города Барвенково кассетными боеприпасами", - рассказала Чашка.
Чашка добавила, что после ночных авиабомбардировок уничтожены многие объекты инфраструктуры. По ее словам, потерь среди личного состава батальона "Карпатская Сечь" нет.
"После ночных авианалетов было уничтожено много объектов инфраструктуры. К счастью, потерь и раненых в нашем батальоне нет. Все живы и здоровы. Однако этот ночной обстрел был очень мощный и мы понимаем, что россияне усиливают попытки прорваться в нашем направлении. Однако мы сдерживаем оборону и россиянам не удается прорвать наши позиции. У нас достаточно сил и духа, сдержать наступление россиян", - добавила Чашка.
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