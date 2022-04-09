Враг спланировал срыв эвакуации на Донетчине: ужасный взрыв в Краматорске на вокзале, уничтожение путепровода в Барвинково – депутат горсовета

О спланированном врагом срыве эвакуации людей с Донбасса рассказал депутат Дружковского горсовета Николай Довбня в эфире Еспресо TV



Депутат горсовета сообщил: "Я ни на секунду не сомневаюсь, что это абсолютно четко спланированная акция. Дело в том, что за сутки до этого в Барвинково был уничтожен путепровод, через который происходила эвакуация, что и задержало 4 поезда. Это привело еще к большему. скопления людей в Краматорске, именно после этого был нанесен ужасный ракетный удар в место наибольшего скопления людей. Дети, женщины, пожилые люди – все они, конечно, больше всего мешали российским вооруженным силам вести свою захватническую войну".



"Боевые действия идут безумные, просто безумные. Канонада приближается ежедневно, ежечасно. Что касается того, сколько времени нужно на эвакуацию людей из региона, это можно сделать только путем восстановления железной дороги. На транспорте у нас тянучка, от Краматорска до Днепра фактически все стоит. Только железная дорога может с этим справиться, также и с гуманитарной катастрофой", - отметил Николай Довбня.

Напомним, по состоянию на 9 апреля городской голова Краматорска рассказал на Краматорске ракета прилетела из "ДНР", 114 раненых, 51 человек умер

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