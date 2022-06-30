Враг сознательно нанес авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, где скрывались мирные жители – расследование Amnesty International
Международная организация Amnesty International, занимавшаяся расследованием уничтожения Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что кафиры сознательно сбросили на театр бомбу, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.
Об этом сообщили Amnesty International.
Они заявили, что после опроса многих выживших после бомбардировки драмтеатра - собрали цифровые доказательства и пришли к выводу, что в марте враг, вероятно, намеренно атаковали драмтеатр в Мариуполе, несмотря на то, что знал - там скрываются сотни мирных украинцев.
"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых фото и опроса десятков свидетелей мы пришли к выводу, что удар был явным военным преступлением, совершенным российскими войсками", - прокомментировала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.
Организация также сообщила, что атака, почти наверняка, была совершена российским истребителем, сбросившим на здание театра две 500-килограммовые бомбы, взорвавшиеся одновременно около друг друга. Достоверно, что удар был нанесен с такого истребителя как Су-25, Су-30 или Су-34. Такие истребители расположены на российских аэродромах недалеко от украинской границы. Их часто использовали над югом Украины.
“Международный уголовный суд и все другие органы, обладающие юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в ходе этого конфликта, должны расследовать эту атаку как военное преступление. Все виновники должны быть привлечены к ответственности за такие смерти и разрушения», – добавила она.
Amnesty International рассмотрела несколько альтернативных теорий о том, кто может быть ответственным за атаку, однако, опираясь на доказательства, следователи пришли к выводу, что умышленный авиаудар по мариупольскому драмтеатру – наиболее правдивое объяснение.
- Напомним , что 16 марта 2022 года, кафиры сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
- 23 марта 2022 года стало известно , что в Мариуполе рашисты уничтожают доказательства уничтожения гражданских в укрытии под Драматическим театром.
- 20 мая 2022 советник мэра Мариуполя сообщил , что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно.
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