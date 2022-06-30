Враг сознательно нанес авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, где скрывались мирные жители – расследование Amnesty International

Об этом сообщили Amnesty International.

Они заявили, что после опроса многих выживших после бомбардировки драмтеатра - собрали цифровые доказательства и пришли к выводу, что в марте враг, вероятно, намеренно атаковали драмтеатр в Мариуполе, несмотря на то, что знал - там скрываются сотни мирных украинцев.

"После нескольких месяцев тщательного расследования, анализа спутниковых фото и опроса десятков свидетелей мы пришли к выводу, что удар был явным военным преступлением, совершенным российскими войсками", - прокомментировала генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Организация также сообщила, что атака, почти наверняка, была совершена российским истребителем, сбросившим на здание театра две 500-килограммовые бомбы, взорвавшиеся одновременно около друг друга. Достоверно, что удар был нанесен с такого истребителя как Су-25, Су-30 или Су-34. Такие истребители расположены на российских аэродромах недалеко от украинской границы. Их часто использовали над югом Украины.

“Международный уголовный суд и все другие органы, обладающие юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в ходе этого конфликта, должны расследовать эту атаку как военное преступление. Все виновники должны быть привлечены к ответственности за такие смерти и разрушения», – добавила она.

Amnesty International рассмотрела несколько альтернативных теорий о том, кто может быть ответственным за атаку, однако, опираясь на доказательства, следователи пришли к выводу, что умышленный авиаудар по мариупольскому драмтеатру – наиболее правдивое объяснение.